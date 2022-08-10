Ереван забирает оружие у боевиков в Карабахе и отправляет их по домам

10 авг. 13:21

Сегодня стало известно о решении Еревана забрать оружие у карабахских армян, вооруженных неделю назад, и отправить их по домам, а также вывезти часть солдат ВС Армении из зоны временного размещения российских миротворцев в Азербайджане.

Об этом сообщает "указ" армянского политика Араика Арутюняна, играющего роль руководителя фейкового режима сепаратистов, созданного Ереваном на азербайджанской земле.

В тексте "документа" сказано о "демобилизации" боевиков, вооруженных "в рамках частичной мобилизации 3 августа".