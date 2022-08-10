Новый залп жары ждет москвичей в выходные

10 авг. 12:58

В ближайшие выходные в Москве снова ожидается 30-градусная жара, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, уже в четверг воздух в столичном регионе прогреется до плюс 24-26. "В последующие дни температура воздуха будет нарастать, и мы ждем, что в выходные дни температура воздуха приблизится к отметке плюс 30 градусов, а в начале следующей недели может быть даже выше 30 градусов - порядка 32", - предупредила Позднякова.

Температура воздуха в Москве на пять градусов превышает норму, добавила синоптик.