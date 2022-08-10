Черчесов признал закономерность поражения от "Карабаха"

10 авг. 12:56

Главный тренер футбольного клуба "Ференцварош" (Венгрия) Станислав Черчесов подвел итоги ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Карабаха" (Азербайджан), в котором его команда уступила со счетом 1:3.

Он подчеркнул, что агдамская команда победила по делу. "Должен сказать, что это заслуженное поражение. Как тренеру, мне нужно проанализировать произошедшее, не поддаваясь эмоциям. Мне следует еще раз спокойно посмотреть матч, и только после этого я смогу дать ему правильную оценку", - сказал российский специалист на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, ему было что в отдельности сказать каждому из игроков команды. "Но они - мои игроки, и для меня они лучшие в мире", - сказал Черчесов.

Напомним, накануне в Будапеште ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Ференцварошем" и "Карабахом" (1:3). В первом матче была зафиксирована ничья (1:1). Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов вышел "Карабах".