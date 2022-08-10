Бывший наставник "Алании" возглавит "Урал"

10 авг. 12:30

Новым главным тренером футбольного клуба "Урал" станет бывший наставник "Алании" Спартак Гогниев.

Согласно предварительным данным, клуб из Екатеринбурга уже договорился с 41-летним специалистом о назначении на пост наставника команды.

Соглашение с Гогниевым будет подписано в ближайшее время, передает Чемпионат.com.

Ранее пост главного тренера "Урала" покинул Игорь Шалимов.

Напомним, после 4 туров "Урал" занимает в турнирной таблице чемпионата России последнее, 16-е место. В активе команды 0 очков.