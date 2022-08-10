Назван регион, в котором пилотно внедрят исламский банкинг

10 авг. 12:12

Татарстан готов стать пилотным регионом по реализации эксперимента по внедрению исламского банкинга, сообщил вице-премьер - министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, пишет РИА Новости.

"Республика Татарстан уделяет большое внимание развитию исламского финансирования на протяжении многих лет. Достигнуты практические результаты. Реализуются проекты, связанные как с предоставлением финансовых услуг, так и с привлечением средств на принципах партнерских финансов", - заявил он.

Закон о легализации исламского банкинга в России может быть принят в осеннюю сессию Госдумы. Помимо Татарстана, пилотными регионами могли бы стать Дагестан, Чечня, Башкирия. Эксперимент по исламскому банкингу в России может стартовать в 2023 году.

"Татарстан готов делиться накопленным опытом и стать пилотным регионом по реализации исламского банкинга", - отметил Шагиахметов.

О том, что такое исламский банкинг и чем они отличается от обычного, "Вестник Кавказа" писал ранее.