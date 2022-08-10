Саудовский дипломат умер во время выступления в Каире

10 авг. 11:44

Дипломат из Саудовской Аравии Мохаммед аль-Кахтани скончался во время выступления на Арабо-Африканской конференции в Каире.

Момент смерти дипломата попал на камеру. Мужчина произносит речь, раздаются аплодисменты, он добавляет еще несколько слов и внезапно падает без чувств.

Как сообщает местное издание Tahiamasr, Мохаммеду аль-Кахтани пытались оказать первую помощь, но спасти его не удалось.

Причина смерти не называется.

Некоторые СМИ пишут, что последними словами дипломата в рамках рассуждения о Боге, стала фраза: "Где бы вы ни были, смерть настигнет вас".