В России выявили 23 771 новый случай COVID-19

10 авг. 11:30

За минувшие сутки в России выявили 23 771 новый случай заражения коронавирусом, такая заболеваемость зафиксирована впервые с конца марта.

В Москве новых случаев 8 608, в Санкт-Петербурге - 2 894, в Подмосковье - 1 525. В Краснодарском крае - 775, в Ставропольском крае - 201, в Крыму - 201, в Дагестане - 92, в Кабардино-Балкарии - 59, в Адыгее - 25, в Карачаево-Черкесии - 15, в Чечне - 23, в Ингушетии - 41, в Северной Осетии - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 770 657.

Госпитализированы за сутки 2 666 человек. Выздоровели 14 552 пациента, за все время - 18 075 720.

Умерли за сутки 56 человек, с начала пандемии - 382 902.