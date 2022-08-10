МИД Азербайджана: Зангезурский коридор будет построен независимо от желания Армении

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о том, что официальный Баку призывает Ереван к выполнению своих обязательств по открытию Зангезурского коридора, который связывает Азербайджан с Нахчыванской автономной республикой (НАР) через территорию Армении.

По его словам, параллельно с переговорами по разблокированию коммуникаций, Азербайджан на своей территории успешно осуществляет строительство и железной и автомобильной дорог до границы с Арменией (в рамках создания Зангезурского коридора – прим.ред.). "Работы по обоим дорогам выполнены на 50% и на территории Азербайджана завершатся в 2023 году, однако Армения на своей территории тормозит выполнение этих работ", - указал он.

Министр также напомнил, что Азербайджан в соответствии с меморандумом, подписанным с Ираном в марте 2022, начал строительство первого моста через реку Араз. Этот мост свяжет Азербайджан с Нахчываном, минуя Армению. "То есть имеется такая вот альтернатива. Этот проект будет реализован в любом случае. Тем самым материковая часть Азербайджана свяжется с Нахчываном и уже через территорию НАР - с Турцией. Хочет того Армения или нет это будет реализовано", - подчеркнул он.

Кроме того, глава азербайджанского внешнеполитического ведомства призвал Ереван не оставаться в стороне от регионального развития. "Любое решение руководства Армении это их личное дело, но если армянская сторона примет неверное решение, то они сами получат наибольший ущерб",- акцентировал внимание он.

Министр подчеркнул, что все пункты трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года должны быть выполнены. "Применение избирательного подхода здесь неуместно. Самый серьезный вопрос это полный вывод армянских вооруженных формирований из Карабаха... однако этого до сих пор не произошло. Азербайджан настроен решительно в отношении реализации этого пункта в полном объеме и требует этого от Армении. Зангезурский коридор - еще одно из обязательств Армении. Это обязательство Армения принимает на словах, но на деле тормозит под различными предлогами",- поставил акцент глава азербайджанской дипломатии.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли, Армении выгодно строительство Зангезурского коридора, однако она не совершает никаких действий для прокладки своего участка этого международного маршрута. "Ереван заинтересован в строительстве этого коридора, ведь он получит и железнодорожный доступ в Иран, и стабильное сообщение с Россией. Но мы видим, что армянское государство не может построить даже свою часть альтернативного маршрута Лачинского коридора, где надо уложить считанные километры дорожного полотна. Они медлят даже там, и точно так же медлят и с участком Зангезурского коридора", - сказал он.

"При этом улучшение региональной и межрегиональной логистике сегодня актуально как никогда. Во многом причина роста цен на товары в постпандемийную эпоху являются именно транспортные, логистические проблемы, проявившиеся во время пандемии. Армения продолжает неадекватно вести себя, но с другой стороны в строительстве Зангезурского коридора заинтересованы Россия и Иран, да и в целом все страны региона, которые смогут к нему подключиться. Если Армения будет трезво подходить к вопросу открытия коммуникаций, она сможет и найти средства на стройку, и осуществить ее", - подчеркнул Эмин Гарибли.

"Напомню, что данный маршрут должен быть проложен в соответствии с девятым пунктом Трехстороннего заявления Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года. Это обязанность подписавшихся сторон. И если Армения отвергает этот пункт, у Азербайджана все равно есть право его реализовать. Поскольку армянская сторона не обладает необходимыми компетенциями и средствами для прокладки своего участка Зангезурского коридора, стоит ожидать, что Баку придется самому применить определенные рычаги для реализации проекта", - обратил внимание экономист.

Эксперт допустил, что в строительстве армянского участка Зангезурского коридора может участвовать РЖД. "Как известно, значимая часть важных стратегических объектов Армении принадлежит России, армянские железные дороги находятся в концессии дочерней компании РЖД. На мой взгляд, наиболее реалистичный сценарий состоит в том, что строительство армянского участка железнодорожной ветки коридора возьмет на себя РЖД. Это большая организация, которая обладает достаточными средствами и опытом для строительства трассы. Влияние России в регионе таким образом вырастет, а ее включение в проект на армянском участке позволит реализовать его в более короткие сроки", - заключил Эмин Гарибли.