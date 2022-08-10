Названы самые популярные для бархатного сезона курорты у россиян

10 авг. 11:01

В этом году в бархатный сезон российские туристы отправятся на Кубань и в Абхазию.

По данным туроператоров, пятерку популярных направлений на бархатный сезон-2022 возглавляет Сочи. Вторым по популярности направлением стала Абхазия - цены в республике ниже, чем на курортах Краснодарского края, а возможность долететь до Сочи делает республику транспортно доступной.

Третье место занимает Анапа, туда россияне добираются машинами и поездами. Замыкают пятерку курортов, популярных в сентябре Кавминводы и Геленджик.

В АТОР отметили, что по сравнению с прошлым сезоном, в пятерку не попали курорты Крыма, это связывается в ограничением на полеты в аэропорты юга, введенным 24 февраля.