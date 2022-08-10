Почти сотня "граждан СССР" проживает на Востоке Казахстана

10 авг. 10:45

В Восточно-Казахстанской области с начала года выявлены свыше 90 граждан, удостоверением личности которых по сей день остается советский паспорт, сообщили в департаменте полиции региона.

В сообщении отмечается, что сотрудники миграционной службы помогают урегулировать правовой статус лицам, проживающим без документов, а также тем, кто еще не обменял паспорта СССР. Гражданам с отсутствующими документами рекомендуется обратиться в миграционную службу по месту проживания.

В полиции рассказали, как помогли одному «гражданину СССР» получить актуальные документы.

Житель Шемонаихинского района в 1983 году в России получил паспорт СССР, спустя несколько лет документ была потерян. До недавнего времени мужчина, которому сейчас 54 года, жил без документов. В отделении миграционной службы управления полиции Шемонаихинского района отправили в Россию запрос и, получив необходимую информацию, оформили мужчине документы.