В Грузии начался осенний призыв на срочную службу

10 авг. 10:26

Осенний призыв на срочную военную службу, начавшийся в Грузии, продлится до 30 декабря. Постановление об этом было опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузии.

Стало известно, что всего на срочную службу призовут около 3 тыс молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, 1,4 тыс из них будут служить в силах обороны.

"В пенитенциарную службу отправят 539 срочников, в военизированное подразделение МВД – 908, а в Специальную службу государственной охраны – 210", - уточняет Sputnik Грузия. Общий службы составляет 12 месяцев.