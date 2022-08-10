В Ростуризме считают, что ЕС не введет запрета на въезд россиян

10 авг. 10:10

Европа не станет принимать опрометчивых решений и вводить ограничения на въезд россиян, "любой здравомыслящий человек против" этого, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Уверена, что любой здравомыслящий человек – против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов", - написала она в своем Telegram-канале, комментируя заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

По мнению Каллас, "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".

"Хотелось бы все же поправить госпожу Каллас – путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения", - отметила Догузова.

Также она указала на то, что российские туристы тратили на отдыхе в странах ЕС миллиарды долларов, "так что еще вопрос, кто потеряет больше от такого решения".

Глава Ростуризма добавила, что сотрудничество со всеми странами, которые готовы развивать с РФ двусторонние связи в области туризма продолжится.