Европа запретила себе российский уголь

10 авг. 9:50

Со среды 10 августа начинает действовать запрет на перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива из России через территорию ЕС и на их поставку в ЕС, аналогичный запрет введен Великобританией.

Эмбарго на поставки российского угля в ЕС было введено в рамках пятого пакета санкций. Ежегодный объем импорта угля в страны ЕС составляет 8 млрд евро, около половины этой суммы приходится на поставки из РФ. Страны Европы активно ищут новых поставщиков угля.

Германия, на фоне энергетического кризиса, ради уменьшения спроса на газ, решилась на временное увеличение использования электростанций, работающих на угле, чтобы пополнить запасы угля к зиме, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Отметим, что по данным Минэнерго, добыча угля в России за шесть месяца этого года примерно соответствует уровню прошлого года. По итогам года, в соответствии с негативным прогнозом, добыча угля может сократиться на 17% по сравнению с результатом 2021 года, а экспорт может снизиться на 30%, до 156 млн тонн.

В 2021 г. экспорт угля из России составил 223 млн тонн, из них в Европу 50,4 млн тонн.

Напомним, в феврале Минэнерго РФ заявляло, что разрабатывается межправсоглашение с Китаем об увеличении поставок до 100 млн тонн в ближайшие 4-5 лет. Кроме того, в прошлом году был подписан меморандум об увеличении поставок в Индию с 8 млн до 40 млн тонн.