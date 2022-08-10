В Дагестане повысили надежность электроснабжения

10 авг. 9:37

Новые трансформаторы установили в трех питающих центрах в Дагестане по программе повышения надежности электроснабжения, сообщил замминистра энергетики и тарифов Дагестана Магомед Алибеков в рамках программы "ЦУР на неделе".

По его словам, на эти цели предусмотрено 7,7 млрд рублей. "В целях обеспечения потребителей качественным и надежным электроснабжением ПАО "Россети" разработана программа повышения надежности электросетевого комплекса республики на сумму 7,7 млрд рублей. Реализация мероприятий уже завершена на трех питающих центрах, где проведены работы по замене силовых трансформаторов на более мощные", - сказал он.

Алибеков уточнил, что работы прошли на подстанциях в Махачкале, Гумбетовском районе и в Бежтинском участке. "Ожидается замена силовых трансформаторов в Хасавюрте и Кизилюрте. Весь комплекс мероприятий планируется завершить до конца 2025 года", - добавил он.