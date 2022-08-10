Названо число пострадавших при взрывах в Новофедоровке

10 авг. 9:24

При взрывах на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма пострадали 13 человек, уточнили в региональном минздраве.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших, одном погибшем.

"По состоянию на 08.30… в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

Медицинскую помощь 10 пострадавших, в том числе двое несовершеннолетних, получили амбулаторно в Сакской районной больнице. На стационарном лечении остается один пострадавший. Еще двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в Симферопольскую больницу №6, откуда были выписаны после оказания помощи.

Накануне на аэродроме в Новофедоровке взорвались боеприпасы, причины устанавливаются.