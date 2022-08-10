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Эрдоган проверил ход строительства АЭС "Аккую"

Эрдоган проверил ход строительства АЭС &quot;Аккую&quot;

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник провел инспекцию атомной электрической станции (АЭС) "Аккую".

Турецкий лидер облетел на вертолете район Гюльнар, где идет строительство АЭС. В ходе поездки главу государства проинформировали о ходе работ по созданию стратегического объекта, передает агентство Anadolu.

Напомним, АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, возводимая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год.

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