10 авг. 2:28

Азербайджан требует от Армении прекратить провокации в регионе и выполнять взятые на себя обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Под обязательствами я имею в виду, что вооруженные силы Армении все еще не покинули Карабах. По трехстороннему заявлению Армения взяла на себя такое обязательство", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства напомнил, что вооруженные силы Армении должны были уйти, когда в регион вошли миротворческие силы. "Они все еще находятся там и в очередной раз устроили провокацию, в результате которой был убит наш молодой солдат", - добавил он.

Байрамов отметил, что в ответ на это Азербайджан начал операцию "Возмездие", в ходе которой противник получил разрушительные удары. При этом он акцентировал внимание на том, что эта операция была направлена против незаконных армянских формирований в Азербайджане.

"Мы требуем от Армении прекратить эти провокации. Армения должна полностью выполнить свои обязательства, и впредь не прибегать к подобным действиям. Подход Азербайджана к этому вопросу ясен. Территориальная целостность Азербайджана будет полностью обеспечена", - сказал глава МИД, подчеркнув, что Баку не допустит присутствия незаконных армянских вооруженных формирований на своей суверенной территории.