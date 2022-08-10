Санкт-Петербург и Москву в августе соединят дополнительные поезда

10 авг. 0:05

В августе между Санкт-Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Новые составы будут курсировать с 10 по 31 августа. "Для обеспечения перевозки пассажиров Северо-Западный филиал АО "ФПК" назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург - Москва: №237, 240, 273, 274", – сказано в заявлении.

Поезд №237 отправится из Санкт-Петербурга в Москву 16, 23 и 30 августа. Поезд №240, следующий в обратном направлении, выйдет на маршрут 10, 17, 24 и 31 августа.

Поезд №273 по маршруту Санкт-Петербург - Москва отправится 13, 20 и 27 августа, а поезд №274 по маршруту Москва - Санкт-Петербург – 13, 20 и 27 августа.