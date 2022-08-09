На центральной автомагистрали Грузии ограничили движение транспорта

9 авг. 23:55

В Грузии ограничили движение автотранспорта на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.

Как отмечается, движение будет ограничено в ночное время 11 и 12 августа на участке дороги Хеви-Убиса (Харагаульский район, Имерети) Рикотского перевала, где в настоящее время ведутся работы по монтажу железобетонных предварительно напряженных конструкций на мосту.

В департаменте автомобильных дорог уточнили, что в целях обеспечения безопасного передвижения автотранспорта с 02:00 до 06:00 движение будет ограничено с 15-минутными интервалами. В остальное время движение свободное.

Работы осуществляет китайская компания-подрядчик Hunan Roads and Bridges Construction Group, передает "Sputnik Грузия".