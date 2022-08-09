Концерт Юсифа Эйвазова и Анны Нетребко пройдет в Израиле

9 авг. 23:39

Знаменитые оперные певцы, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка РФ Анна Нетребко, осенью выступят с концертом в Израиле, пишут израильские СМИ.

Вечер пройдет первого октября в зале Гехаль А-Тарбут в Тель-Авиве.

На нем прозвучат шедевры классической музыки в исполнении Большого симфонического оркестра Иерусалима под управлением маэстро Марко Боэми.

Зрители услышат самые известные произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов, а также неаполитанские песни.