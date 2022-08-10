Вернется ли Сирия в Лигу арабских государств

7 октября 1944 года, в разгар Второй мировой войны, представители Египта, Иордании, Ирака, Ливана и Сирии договорились в Александрии создать арабскую организацию. Она была образована 22 марта 1945 года. Сирия - один из членов-основателей Лиги арабских государств - сыграла важную роль в ее становлении, однако в 2011 году была исключена из организации. Что собой представляет ЛАГ и есть ли у Сирии шансы на возвращение?

Лига арабских государств

В 1941 году министр иностранных дел Великобритании Роберт Энтони Иден выступил с идеей создания арабского союза для поддержания лояльности среди молодых государств Ближнего Востока, которые по-прежнему находились под протекторатом западных держав, но при этом активно наращивали усилия по обретению полной независимости. 22 марта 1945 года в Каире была создана ЛАГ, основателями которой стали Египет, Ирак, Трансиордания, Ливан, Саудовская Аравия и Сирия. Состав организации напоминает другой значительный геополитический проект - Великую Сирию - который так и не был осуществлен после того, как Великобритания и Франция разделили Ближний Восток на сферы влияния в рамках Соглашения Сайкса-Пико.

В Сирии идеи панарабизма были сильны со времен упразднения Османской империи, поэтому возможность стать частью ЛАГ была воспринята с энтузиазмом среди политической элиты страны (которая до 1946 года находилась под протекторатом Франции). С самого начала целью организации была координация усилий в политической, культурной и экономической сфере, а также стремление к разрешению споров, возникающих в регионе. Со временем ЛАГ разрослась и на сегодняшний день в нее входят 22 государства-члена, общая численность населения которых превышает 500 млн человек.

Несмотря на цели политического объединения, первые проблемы среди членов организации возникли в 1967 после поражения в Шестидневной войне с Израилем, когда Египет и Иордания подписали соглашение о прекращении огня, за что были раскритикованы, в том числе и Сирией. По сути, Сирия за все время своего членства в организации проводила внешнюю политику, исходя из собственных интересов и не ориентируясь на предпочтения союзников по Лиге. В 1970 году, например, Дамаск, вмешался в гражданскую войну в Иордании, а в 1975 -в Ливане. Политическая неоднородность и влияние внешних игроков привели к тому, что организация как таковая не смогла решить задачу по предотвращению региональных конфликтов и консолидации усилий по продвижению единства арабского региона. Тем не менее сегодня ситуация меняется.

Исключение Сирии и перспективы возвращения

Исключение Сирии из ЛАГ в 2011 году иначе как провалом назвать нельзя. Находясь в центре региона и имея выход к Средиземному морю, страна имеет важнейшее геополитическое значение. Без сотрудничества с Сирией как в экономическом, так и в военном плане, панарабская интеграция невозможна.

Для Сирии членство в ЛАГ важно, в первую очередь, с точки зрения экономического сотрудничества для борьбы с последствиями многолетнего конфликта. Самое удивительное, что фактически отвернувшись от Сирии в 2011 году, многие члены ЛАГ сегодня начинают признавать ошибочность своих действий. В апреле 2018 года министр Объединенных арабских эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что между сирийской оппозицией, к которой присоединились террористы, и законной властью, Эмираты выбирают второе. Несмотря на возражения со стороны США (из-за связей между Сирией и Ираном), ОАЭ в декабре того же года восстановили дипломатические отношения с Сирией, в Дамаске было вновь открыто посольство страны. В июне следующего года между двумя государствами было возобновлено авиасообщение. ОАЭ, будучи влиятельным членом ЛАГ, признает важность Сирии в качестве регионального игрока, от которого зависит безопасность в регионе. Кроме того, ОАЭ поддерживают борьбу сирийского государства против терроризма.

26 июля 2022 года еще один член ЛАГ призвал к восстановлению членства Сирии в организации. Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра заявил, что ”Алжир поддерживает Сирию с самого начала кризиса, осуждая западные санкции и терроризм. Страна стремится к тому, чтобы укрепить арабскую солидарность и выступить единым фронтом против общих угроз”. Дипломат подчеркнул, что Сирия играет основополагающую роль в объединении усилий арабского мира.

Египет, еще один влиятельный член ЛАГ, после непродолжительного разрыва дипломатических отношений под влиянием организации ”Братья-мусульмане” (запрещена в РФ), возобновил связи с Сирией в 2013 году, оказывая поддержку Башару Асаду. Египет проявляет серьезный интерес к восстановлению послевоенной Сирии и поддерживает членство страны в ЛАГ.

Иордания также активизировала контакты с Сирией в связи с необходимостью решения вопросов приграничной безопасности и расселения беженцев. Более того, для Иордании Сирия может стать важным союзником с точки зрения решения проблем водных ресурсов. Однако в своем отношении к Дамаску Амман оглядывается на Саудовскую Аравия, которая пока против сближения с Сирией.

Саудовская Аравия, по сути, единственная из членов ЛАГ, которая пока не готова принять Сирию в организацию. Официальным препятствием для Эр-Рияда служат продолжающиеся столкновения на территории САР, но при этом Саудовская Аравия выступает против тесных отношений Дамаска с Тегераном, конкурентом королевства. Тем не менее связи между государствами поддерживаются: в 2021 глава госбезопасности Сирии Хуссам Лука побывал на Арабском форуме по вопросам разведки, где сидел рядом с руководителем Службы общей разведки Саудовской Аравии Халидом ибн аль Хумайданом, а в мае 2021 года Хумайдан посетил Дамаск. Проблема в том, что Саудовская Аравия, будучи союзником США на Ближнем Востоке, после фактического выхода Вашингтона из региона, оказалась не перепутье и пока не сумела выработать какую-либо определенную стратегию в отношении Сирии.

Многие эксперты, в частности Дэнни Макки из Middle East Institute, отмечают, что восстановление связей Сирии с арабским миром во многом зависит от возвращения в ЛАГ. Но и для самой организации Сирия - важный партнер. В августе текущего года представитель генерального секретаря ЛАГ Ахмед Рашид Хаттаби заявил о необходимости обеспечения самодостаточности арабских государств, учитывая кризисы, разворачивающиеся в мире. И для этого нужна Сирия - как в роли экономического партнера, так и в качестве важного транзитного узла. У Сирии есть все шансы на возвращения в ЛАГ еще и потому, что на стороне Дамаска Россия, которая активно укрепляет связи с членами Лиги. В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров побывал в Каире, где встретился с Ахмедом Абуль-Гейтом, генеральным секретарем ЛАГ. Он говорил о необходимости развития партнерских отношений, а также о важности достижения мира в регионе, в том числе и за счет разрешения кризиса в Сирии.

11 лет назад Сирия, сделавшая выбор в пользу сохранения государственности, была исключена из ЛАГ, никто из членов организации не был готов оказать Дамаску поддержку на должном уровне и не желал, чтобы огонь конфликта перекинулся на него территорию. Сегодня практически все страны арабского блока признают важность Сирии в качестве регионального игрока. Вполне вероятно, что на первом за три года саммите ЛАГ, должен пройти 1-2 ноября в Алжире, будет решен вопрос о восстановлении Сирии в организации. Для Дамаска положительное решение может стать важным шагом на пути к экономическому восстановлению и официальному политическому признанию, а для ЛАГ - возможностью достичь цели объединения арабского мира.