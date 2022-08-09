В Иране сообщили о корректной работе всех подсистем спутника "Хайям"

9 авг. 22:49

Власти Ирана подтвердили корректную работу всех подсистем своего спутника "Хайям", запущенного с космодрома Байконур при помощи российской ракеты-носителя. Об этом сообщили сегодня в Иранском космическом агентстве.

"Подтверждена корректная работа всех подсистем спутника "Хайям". В течение следующих дней процесс запуска и тестирования подсистем спутника будет проходить в плановом режиме", - говорится в сообщении.

В Иранском космическом агентстве также подчеркнули, что каждые 24 часа спутник будет пролетать над Ираном по четыре раза, передает ТАСС.

Напомним, 9 августа Роскосмос заявил об удачном запуске иранского космического аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям".