"Карабах" вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

9 авг. 22:56

В Будапеште только что закончилась ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Ференцварошем" (Венгрия) и "Карабахом" (Азербайджан). Победу со счетом 3:1 одержали гости.

Голами в составе "Карабаха" отметились Абделла Зубир (7-я минута) и Ибраима Ваджи (54-я и 78-я). У "Ференцвароша" единственный мяч на 86-й минуте записал на свой счет Адама Траоре.

Напомним, в первой встрече команды сыграли вничью со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов вышел "Карабах".