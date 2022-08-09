9 авг. 21:43

Во вторник, 9 августа, в провинции Конья в Турции стартовали V Исламские игры солидарности. Они организованы при участии Спортивной федерации исламской солидарности (ISSF) и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Церемония открытия Игр состоялась вечером во вторник на стадионе муниципалитета Коньи.

Исламские игры продлятся до 18 августа. В них примут участие более 4 тыс спортсменов из 56 стран мира. Всего будут разыграны 355 медалей в 24 дисциплинах.

Напомним, V Игры исламской солидарности должны были состояться в 2021 году, однако и-за пандемии коронавируса COVID-19 их перенесли на год.