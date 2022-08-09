Пляжи четырех озер Кабардино-Балкарии приведут в порядок на средства гранта Ростуризма

9 авг. 20:59

Пляжи на четырех озерах планируется обустроить в Кабардино-Балкарии за счет федерального гранта Ростуризма, рассказали в пресс-службе Минкурортов региона.

"По направлению "обустройство пляжей" одобрено шесть заявок по четырем озерам: Курортное озеро (город Нальчик), Озеро 2 (город Нальчик), озеро (Прохладненский район) и Верхнее Голубое озеро (Черекский район)", - приводит слова руководителя пресс-службы министерства Ольги Погребняк ТАСС.

Глава ведомства Мурат Шогенцуков поведал, что регионы Северного Кавказа страдают от нехватки хорошо обустроенных пляжей, и выделение гранта на это направление важно для республики.

В Минкурортов добавили, что, согласно решению правительства РФ, КБР выделено свыше 250 млн рублей на грантовую поддержку проектов в области туризма, средства пойдут на реализацию 59 проектов. "В рамках грантовой поддержки были использованы все возможные направления, в том числе обустройство пляжа, обустройство объекта туристического показа в рамках национального маршрута, кемпинги, покупка туристического оборудования, обустройство туристических маршрутов, создание аудиогидов и инклюзивный туризм. Все программы продуманы Ростуризмом и направлены на оперативную помощь туристическому бизнесу и создание комфортных условий для туристов", - указали в ведомстве.