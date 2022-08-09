КЧР избавили от хвостохранилищ и свалок

9 авг. 22:05

Два хвостохранилища и две свалки твердых бытовых отходов ликвидированы в Карачаево-Черкесии за последние три, проинформировали в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

Уточняется, что данные меры улучшили качество жизни 230 тыс жителей.

"В Карачаево-Черкесии за последние три года в рамках федерального проекта "Чистая страна" проведена рекультивация четырех объектов негативного воздействия на окружающую среду, три из которых относились к наиболее опасным. Это позволило улучшить качество жизни 230 тысяч человек и вернуть в сельскохозяйственный оборот более 79 га земли", - отметили в пресс-службе.