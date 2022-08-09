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Грузия примет молодежный фестиваль 

Грузия примет молодежный фестиваль 

Молодежный фестиваль состоится  в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) по случаю Международного дня молодежи. По словам организаторов, в городе также будет организована выставочная инсталляция: "Молодежь для социальных перемен", где можно будет увидеть фотографии Дины Огановой и иллюстрации Татии Надареишвили, передает Sputnik Грузия. 
Международный день молодежи ежегодно отмечается 12 августа, цель праздника – содействие включению важных для молодежи вопросов в международную повестку дня и признания ключевой роли молодежи в современном обществе.

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