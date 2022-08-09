Постпредом Ингушетии при президенте России стал бывший первый вице-премьер республики

9 авг. 21:41

Новым постоянным представителем Ингушетии при президенте России стал Михаил Илезов. Соответствующий указ подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов своим указом назначил Михаила Илезова на должность заместителя председателя правительства Ингушетии - постоянного представителя Ингушетии при президенте Российской Федерации", - сказано в заявлении.

Напомним, с сентября 2019 по декабрь 2021 года Михаил Илезов занимал должность первого зампреда правительства Ингушетии. В конце прошлого года освобожден от занимаемого поста по собственной инициативе.