Будет ли установлен азербайджанский КПП на новой Лачинской дороге?

Одним из главных политических итогов скоротечной военной операции "Возмездие", проведенной в начале августа ВС Азербайджана в Карабахе после убийства азербайджанского солдата-срочника Анара Кязымова, стала договоренность о передаче под фактический контроль Баку действующего Лачинского коридора вместе с райцентром Лачин. Отъезд оттуда пары сотен армянских жителей должен состояться до 25 августа.

Отметим, что этой группе армянских поселенцев азербайджанское гражданство не полагается, поскольку в основной своей массе они были переселены из стран Ближнего Востока уже после оккупации Лачинского района Азербайджана в 1992 году. То есть, речь идет не о советских армянах, проживавших в НКАО, а о тех, чья история пребывания в регионе насчитывает от силы три десятка лет. Более того, даже советские армяне, переселившиеся из Армении на эти территории в период оккупации, не смогут рассчитывать на гражданство Азербайджана. Как еще в июне этого года признал один из близких соратников Никола Пашиняна, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Виген Хачатрян, Лачин и Забух не являются исторически армянскими землями - это было "чужое, и его надо возвращать". Реваншисты в Армении предпочли тогда проигнорировать предупреждение провластного депутата, потому сегодня их удивление в связи с необходимостью покинуть азербайджанские территории сложно понять.

Как будет складываться обстановка в регионе после 25 августа, когда ожидается передислокация российского миротворческого контингента на альтернативный маршрут, который соединит Армению с Карабахским регионом Азербайджана? Сегодня уже известно, что ряд важных инфраструктурных объектов и коммуникаций, как например газопровод из Армении, окажутся под полным контролем Азербайджана. Айк Ханумян, один из "министров" самопровозглашенного режима, признал, что газовая инфраструктура не имеет альтернативы.

Исходя из этого, можно предположить, что Баку воспользуется ситуацией, чтобы окончательно закрыть газовый вопрос с сепаратистами, интегрировав их в азербайджанскую газораспределительную сеть. Нельзя исключать, что наступающей зимой карабахские армяне будут обогреваться уже по азербайджанским газовым счетчикам. Аналогичная ситуация может возникнуть и с интернетом, поскольку оптико-волоконный кабель из Армении в Ханкенди также проходит через Лачинский коридор.

Один из вопросов, на который пока нет ответа, касается таможенно-правового режима, который будет внедрен на альтернативной дороге между Арменией и Карабахом. Армянские источники утверждают, что она будет иметь статус "коридора", где не будет азербайджанских КПП. В то же время, но, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, что в Зангезурском коридоре и на Лачинской дороге должен действовать один и тот же таможенно-правовой режим.

Правда, Армения по-прежнему отказывается рассматривать Зангезурский коридор в "коридорной логике", подразумевающей неприменение в нем армянских таможенных процедур. Эта позиция была в очередной раз подтверждена послом Армении по особым поручениям Эдмоном Марукяном 8 августа, уже после завершения операции "Возмездие". "Ни одно государство не может требовать от Армении суверенной территории или дороги через территории Армении. Речь идет только о дороге, в соответствии с налоговым и таможенным режимом, установленным законодательством Армении", - заявил Марукян.

Так или иначе, перспектива появления на новой Лачинской дороге азербайджанского КПП и таможенного поста становится все более вероятной. Ведь, согласно трехстороннему Заявлению от 9-10 ноября 2020 года, как в Лачинском, так и в Зангезурском коридорах должно быть обеспечено "беспрепятственное" движение граждан и грузов. И, если "беспрепятственность" подразумевает наличие таможенного контроля, то это должно быть одинаково справедливо для обоих коридоров. В случае отказа Армении от запуска Зангезурского коридора на условиях, идентичных условиям функционирования Лачинского, у Баку есть два варианта действий.

В первом варианте Азербайджан может заявить об одностороннем невыполнении Ереваном условий трехстороннего Заявления и в связи с этим продолжить приостановленную 9-10 ноября 2020 года операцию по демилитаризации остатков Карабахского региона, отказавшись выполнять пункт 1 ("Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях"). Важно подчеркнуть, что это будет уже не локальным "уточнением позиций", а полноценной спецоперацией вплоть до физической ликвидации "политического руководства" сепаратистов. Это наиболее кровавый и тяжелый для региона вариант развития событий, который не хотят видеть ни в Баку, ни в Москве, ни, вероятно, в Ереване.

Во втором случае предполагается относительно мягкий подход – и именно к нему склоняются в Баку и Москве. Он предполагает установление азербайджанского КПП на новой Лачинской дороге, поэтапную демилитаризацию региона во взаимодействии с российским миротворческим контингентом и постепенную реинтеграцию оставшейся части Карабаха в состав Азербайджана. Также Еревану необходимо заключить мирный договор с Азербайджаном, где будет четко зафиксировано признание его территориальной целостности вместе с Карабахским регионом.

Есть, впрочем, и третий вариант, при котором Армения категорически не согласится с действиями Азербайджана по установке КПП на новой Лачинской дороге и продолжит выдвигать территориальные претензии на Карабах. Тем более что они зафиксированы в преамбуле к конституции Армении. Сохранение курса на ирредентизм, подразумевающий территориальные притязания в адрес Азербайджана, рискует спровоцировать азербайджанские власти на реализацию проекта "Западный Зангезур", когда под угрозой окажется уже территориальная целостность нынешней Республики Армения. Учитывая склонность правительства Никола Пашиняна к геополитическим авантюрам, ставящим под удар армянскую государственность, сбрасывать этот сценарий со счетов также не следует.