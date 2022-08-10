Кахети примет винный фестиваль Gurjaani Wine Festival 2022

10 авг. 4:25

В Гурджаани (Кахети) 15 октября состоится фестиваль вина Gurjaani Wine Festival 2022. Фестиваль будет проводиться в четвертый раз, в этом году его решили посвятить художнику Нико Пиросмани.

В этом году фестиваль в Гурджаани примет более 30 тыс местных и иностранных туристов. Свои вина представят свыше 300 виноделов. Помимо вина разных сортов на празднике будут представлены чача и другие напитки.

"Фестиваль будет занимательным, с пьянящей и приятной музыкой, в рекреационном пространстве, украшенном осенними цветами, где человек любого возраста сможет интересно провести время с друзьями или членами семьи", - информируют организаторы.

Фестиваль призван развивать винный туризм, знакомить иностранцев и грузинское общество с культурой вина и винными традициями.