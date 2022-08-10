"Роза Хутор" примет конкурс "Маленькая Мисс Россия"

10 авг. 1:45

Конкурс "Маленькая Мисс Россия" в этом году впервые пройдет не в Сочи, а на горнолыжном курорте "Роза Хутор".

Мероприятие будет проходить с 20 по 24 августа. Участие в конкурсе примут 60 девочек 3-16 лет. Юных красавиц отобрали из более чем 2000 претенденток на кастингах в 50 крупных городах, сообщили в пресс-службе курорта.

Девочки продемонстрируют яркие творческие номера циркового и театрального искусства, вокала, хореографии и инструментального жанра, а также примут участие в показе детской недели моды LiL AngeL.

Победительницы будут представлять Россию в международном конкурсе Little miss and mister World 2023.