Два судна с продовольствием направились из Украины в Либерию и Турцию

9 авг. 21:29

Еще два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию, проинформировал руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, отправка продовольствия была организована в рамках"Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины", всего за август из украинских портов вышли 12 судов.

"Всего с 1 августа 2022 года из украинских портов вышли 12 судов, вывезена 375 131 тонна продовольствия, в том числе: 307 831 тонна кукурузы, 6 тысяч тонн подсолнечного масла, 50 300 тонн муки, 11 тысяч тонн сои", - приводит слова собеседника РИА Новости.