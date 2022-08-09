Болгария может вернуться к российскому газу

9 авг. 21:02

Минэнерго Болгарии будет готово возобновить переговоры о поставках газа компанией "Газпром экспорт", заявил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов.

По его словам, это произойдет в том случае, если страна не найдет альтернативных поставщиков.

"Мы стараемся обеспечить поставки газа до конца отопительного сезона, в идеальном варианте до конца будущего года. Переговоры по долгосрочным контрактам оставим будущему правительству. Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании "Газпром", но приоритетно рассматриваем альтернативных поставщиков. Если окажется, что реальной альтернативы не будет, то могу гарантировать, что я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать", - приводит слова Христова ТАСС.