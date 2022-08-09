Турция начинает буровые работы в Средиземном море

9 авг. 20:55

Судно "Абдулхамид Хан", являющееся самым мощным буровым судном турецкого флота, будет вести работы в восточной части Средиземного моря до 7 октября 2022 года. Соответствующее уведомление для капитанов средиземноморских судов было передано 9 августа по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX (НАВТЕКС).

В нем отмечается, что "Абдулхамид Хан" будет вести разработку газа в 55 км от турецкого побережья на месторождении "Йорюклер-1". Вместе с ним в данном секторе Средиземного моря будут находиться три вспомогательных судна.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новое турецкое буровое судно "Абдулхамид Хан" приступает 9 августа к разведке газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. "Мы будем добывать газ на своей суверенной территории и ни у кого не будем спрашивать разрешение на проведение зондажных работ", - заявил турецкий лидер.

Напомним, 238-метровое судно "Абдулхамид Хан" способно проводить зондажные работы на глубине свыше 12 км. Это четвертое турецкое буровое судно.