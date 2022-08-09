СМИ: палестинцы смогут летать за рубеж из Израиля

9 авг. 20:45

Гражданам Палестины, проживающим на Западном берегу реки Иордан, впервые разрешат совершать заграничные авиаперелеты из аэропорта Рамон в Израиле. Об этом сообщил 12-й телеканал израильского телевидения.

По его данным, на первом этапе для палестинцев будут доступны полеты в Турцию. С конца августа они смогут летать в Анталью, а в сентябре для них также откроются рейсы в Стамбул.

Напомним, до настоящего времени жителям Палестины не разрешалось пользоваться услугами израильских аэропортов для полетов за границу. Они могли совершать зарубежные поездки только из аэропортов Иордании.