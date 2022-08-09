Сестры Аверины готовы завершить спортивную карьеру

9 авг. 20:20

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины могут завершить профессиональную карьеру, это произойдет в случае недопуска сборной России на Олимпийские игры в Париже в 2024 году, сказали сами спортсменки.

"До всей этой ситуации мы хотели уходить после Олимпиады в Париже. Арина меня уговаривала, говорила, что три года - это вообще ни о чем. Но нам все перекрыли, поэтому я уже давно хочу уйти, но нас не отпускает. Если бы не Арина, я бы уже давно не тренировалась", - сказала Дина Аверина в интервью олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Никите Нагорному на его YouTube-канале.

"Если появится новость, что 100% российская сборная не будет принимать участия в Олимпийских играх в 2024 году, закончим ли мы карьеру? Думаю, да", - в свою очередь отметила Арина Аверина.