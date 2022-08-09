Хикмет Гаджиев: после оккупации в Лачыне незаконно селились армяне с Ближнего Востока

9 авг. 19:46

После оккупации в Лачинском районе незаконно селились армяне с Ближнего Востока.

Об этом заявил в своих социальных сетях помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиева.

"Репортаж Роберта Сиили в The Times о незаконной оккупации, сожжении и разграблении Арменией села Забух Лачынского района в 1992 году. После оккупации было осуществлено незаконное переселение армян с Ближнего Востока. Рукописи не горят", - поведал помощник азербайджанского лидера.