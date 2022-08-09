В Ингушетии обнаружены и изъяты незаконные гранатомет и боеприпасы

9 авг. 19:26

В Ингушетии силовики задержали подозреваемых в нелегальном обороте оружия, информирует пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Сообщается, что у задержанных изъяты гранатомет, огнестрельное оружие и большое количество боеприпасов. "Спецназ Росгвардии задержал в Ингушетии подозреваемых в нелегальном обороте оружия. <> В рамках совместных мероприятий у задержанных были обнаружены и изъяты гранатомет, огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов, предметы с символикой, запрещенной на территории Российской Федерации решением суда", сообщают правоохранители.

Кроме того, стало известно, что задержанных подозреваемых также проверяют на возможную причастность к другим преступлениям.