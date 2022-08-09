Авария оставила центр Краснодара без света

9 авг. 19:16

Аварийное отключение электроснабжения произошло в Краснодаре, в результате жители восьми центральных улиц остались без света, информирует ЕДДС региональной столицы.

"Без электроэнергии остались улицы: Гимназическая, Коммунаров, Красная, Красноармейская, Чапаева, Ленина, Орджоникидзе, Карасунская", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЕДДС.

Уточняется, что из-за повреждения кабельной линии (6-10 кВ) отключены ПС "ЮЗ-31" комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН) и 11 трансформаторных подстанций.