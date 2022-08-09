Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились в Конье с азербайджанскими спортсменами

9 авг. 18:42

Президент Азербайджана Ильхама Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева встретились 9 августа с азербайджанскими спортсменами.

Встреча состоялась в турецкой Конье. На ней присутствовали спортсмены, представляющие Азербайджан на V Играх исламской солидарности, передает АзерТАдж.

Напомним, президент Азербайджана Ильхама Алиев, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева d вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева находятся с визитом в Конье, где сегодня стартовали V Игр исламской солидарности.