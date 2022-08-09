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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились в Конье с азербайджанскими спортсменами

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились в Конье с азербайджанскими спортсменами

Президент Азербайджана Ильхама Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева встретились 9 августа с азербайджанскими спортсменами.

Встреча состоялась в турецкой Конье. На ней присутствовали спортсмены, представляющие Азербайджан на V Играх исламской солидарности, передает АзерТАдж.

Напомним, президент Азербайджана Ильхама Алиев, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева d вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева находятся с визитом в Конье, где сегодня стартовали V Игр исламской солидарности.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились в Конье с азербайджанскими спортсменами
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились в Конье с азербайджанскими спортсменами
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились в Конье с азербайджанскими спортсменами
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились в Конье с азербайджанскими спортсменами
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились в Конье с азербайджанскими спортсменами
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились в Конье с азербайджанскими спортсменами
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились в Конье с азербайджанскими спортсменами
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились в Конье с азербайджанскими спортсменами
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились в Конье с азербайджанскими спортсменами
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