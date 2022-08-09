Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили Музей Мевляны

9 авг. 17:52

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили в турецком городе Конья Музей Мевляны.

В ходе визита им рассказали о музее, а затем прочитали молитву у гроба Джалаладдина Руми. Джалаладдин Руми

Напомним, президент Азербайджана Ильхама Алиев, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева b вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева находятся с визитом в Конье, где сегодня стартовали V Игр исламской солидарности.

Музей Мевляны – музей выдающегося персидского поэта-суфия XIII века, исламского богослова, факиха, Джалаладдина Руми. Его иногда называли также Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Балхи, по названию города Балха, откуда он родом. Работы Руми написаны в основном на персидском языке, но иногда при написании стихов он использовал турецкий, арабский и греческий языки.