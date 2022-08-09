Азербайджан получил ответ МИД Британии в связи с нападением на посольство

9 авг. 18:18

МИД Великобритании сообщил о том, что ведомству известно о незаконном проникновении протестующих в посольство Азербайджана в Лондоне.

"Мы сотрудничаем с полицией в поддержку расследования нападения на диппредставительство", - говорится в сообщении.

В МИДе также отметили, что Великобритания серьезно относится к своим обязательствам, основанным на Венской конвенции о дипломатических сношениях, и признает, что безопасность дипломатической общественности и ее зданий имеет важнейшее значение.

Напомним, 4 августа члены экстремистской организации напали на посольство Азербайджана в Лондоне. Подозреваемые задержаны.