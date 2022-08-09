Зангезурский коридор глазами Турции: новый маршрут между Европой и Азией

Решение карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном в результате 44-дневной войны 2020 года полностью изменило геополитический расклад сил в регионе, открыв ряд новых возможностей, в том числе по разблокировке транспортных коридоров. Среди наиболее актуальных проектов можно с выделить отметить открытие Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан как с его автономным Нахчываном через территорию Армении, так и Россию с Турцией, проложив путь из Азии в Европу и на Ближний Восток.

Разблокировка транспортных коридоров не только откроет множество значительных финансовых возможностей, но и будет способствовать долгосрочному миру на Южном Кавказе, пишет турецкая "Сабах".

Значение Зангезурского коридора

Зангезурский коридор станет кратчайшим сухопутным транспортным маршрутом между Тихим и Атлантическим океанами, а также точкой пересечения коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад". Это дополнит наземные транспортные маршруты, соединяющие Европу и Азию. Возобновление как железнодорожного, так и автомобильного сообщения через Зангезурский коридор поддержали Европейский союз и США.

Турция также поддерживает открытие Зангезурского коридора и усилия по урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией. 21 июля в Стамбуле проходила уже вторая трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции. На ней спикер парламента Турции Мустафа Шентоп выразил удовлетворение восстановлением справедливости в Карабахском регионе Азербайджана и сказал, что Зангезурский коридор послужит мощным стимулом экономического развития региона.

Открытие Зангезурского коридора поможет Турции выйти к Каспию, а также предоставит один из самых быстрых путей в Центральную Азию и Китай. Этот маршрут обладает огромным экономическим и энергетическим потенциалом. Государства Центральной Азии сейчас ищут дополнительный маршрут для выхода в Европу из-за ситуации в Украине. Эксплуатация железной дороги Баку – Тбилиси - Карс и запуск Зангезурского коридора предполагает, что будет достигнуто соглашение о мультимодальных перевозках между всеми странами через Каспийское море. Это означает, что грузопоток по этим направлениям вырастет, что также приведет к увеличению объема экспортируемой продукции.

Запуск Зангезурского коридора повысит потенциал Среднего коридора, что окажет влияние на весь регион, от Черного моря через Кавказ и Центральную Азию до Индии, Китая и других стран Восточной и Южной Азии.

Отношения между Арменией и Турцией

Важную роль в этом процессе играет нормализация отношений между Арменией и Турцией. После окончания карабахской войны Ереван и Анкара договорились приступить начать нормализацию. С начала этого года спецпредставители Турции и Армении провели уже четыре встречи в Москве и Вене. Итогом последней, которая состоялась 1 июля, была договоренность об обеспечении возможности пересечения армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обусловил нормализацию турецко-армянских отношений в том числе заключением Арменией мирного соглашения с Азербайджаном и открытием сухопутного коридора в Нахчыван.

Но до сих пор Армения под разными предлогами пытается затянуть открытие коридора, хотя его разблокировка и восстановление сообщения важны для страны, которая на протяжении почти тридцати лет находится в экономической блокаде. Однако, учитывая повышенный интерес мировых держав к запуску коридора, ситуация может измениться в любой момент.