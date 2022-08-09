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Президенты Турции и Азербайджана проведут встречу в Конье

Президенты Турции и Азербайджана проведут встречу в Конье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Конье в рамках V Игр исламской солидарности переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

В ходе встречи стороны обсудят провокации Армении в направлении Кельбаджарского района, а также ответную реакцию Азербайджана, энергетические вопросы, поставки азербайджанского газа в европейские страны через Турцию на фоне российско-украинской войны и многое другое.

Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в Турцию.

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