Президенты Турции и Азербайджана проведут встречу в Конье

9 авг. 18:13

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Конье в рамках V Игр исламской солидарности переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

В ходе встречи стороны обсудят провокации Армении в направлении Кельбаджарского района, а также ответную реакцию Азербайджана, энергетические вопросы, поставки азербайджанского газа в европейские страны через Турцию на фоне российско-украинской войны и многое другое.

Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в Турцию.