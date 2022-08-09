Украина остановила транзит нефти из России

9 авг. 17:44

Украина 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Об этом говорится в сообщении российской нефтяной компании "Транснефть".

"АО "Укртранснафта" прeкратило оказание услуг по транспортировке нефти по тeрритории Украины с 04.08.2022 в связи с отсутствием поступления дeнежных средств за указанные услуги", - приводит заявление компании ТАСС.

При этом отмечается, что транзит по северной ветке нефтепровода через Беларусь в направлении Польши и Германии идет штатно.

В "Транснефти" рассказали, что не могут оплатить услуги транзита с учетом санкций Евросоюза, а Украина предоставляет их на условиях 100% предоплаты. Платеж от 22 июля был возвращен на счет компании.

О ситуации "Транснефть" проинформировала Минэнерго России, "Укртранснафту" и российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении Чехии, Венгрии и Словакии. Для решения вопроса российская компания направила обращение в уполномоченный банк для передачи информации европейскому регулятору, чтобы получить разрешение проводить расчеты по договору с АО "Укртранснафта". Также прорабатываются альтернативные варианты прохождения денежных средств.