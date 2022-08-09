Сербия нарастила газ до исторического максимума

9 авг. 17:25

Сербия по объему резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии достигла исторического максимума, сказал президент страны Александр Вучич.

По его словам, в подземном хранилище "Банатски-Двор" был обеспечен запас 262 миллиона кубических метров газа.

"Мы купили еще 200 миллионов кубометров, которые разместили в Венгрии для потребностей Сербии. Ремонтируем все мощности, которые можем, пытаемся открыть новые месторождения угля, и надеюсь, что у граждан Сербии будет немного менее холодная зима, чем то, что мы ожидали", - поделился сербский лидер.