Джейхун Байрамов: мы наладим связь с Нахчываном независимо от желания Армении

9 авг. 16:51

Связь с Нахчываном будет налажена независимо от того, хочет Армения этого или нет, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Анкаре.

Он пояснил, что Азербайджан, в рамках соглашения с Ираном, начал строить первый мост через реку Араз. Таким образом у Азербайджана появляется альтернатива для связи с Нахчываном через Иран, через реку Араз, то есть в обход Армении.

"Это будет реализовано, хочет Армения этого или нет. Это шанс для Армении не остаться в стороне от проектов регионального развития. Решение она примет сама. Если Ереван не примет правильного решения, то самый большой ущерб нанесет именно себе", - подчеркнул дипломат.