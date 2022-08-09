Запад Крыма потрясли взрывы

9 авг. 16:50

На западном побережье Крыма прогремели несколько взрывов, пострадавших среди туристов нет, причины ЧП выясняются.

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - сообщил в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков.

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия.

В районе Новофедоровки находится воинская часть и военный аэродром. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Сакского района, на место работают сотрудники МЧС и медики Сакского района и Новофедоровки.

Очевидцы сообщают, что первый взрыв был такой силы, что в некоторых зданиях повыбивало окна.

По данным АТОР, взрывы произошли далеко от курортной зоны.