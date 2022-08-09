Москву и Алжир свяжет прямой рейс

9 авг. 16:40

Авиакомпания Air Algerie с 17 сентября начнет совершать еженедельные полеты между Москвой и Алжиром, сообщает АТОР.

Рейсы будут выполняться по субботам, время в пути составит 4 часа 55 минут. Стоимость билета в один конец начитается от 24,5 тыс рублей.

Алжир имеет почти 1 тыс км береговой линии, летом там около плюс 30, зимой - плюс 15. При этом турпоток в страну в пять раз ниже, чем в соседние Тунис и Марокко.

Туристы в Алжире могут посетить пустыню Сахара, отправиться в салоны на талассотерапию и гидротерапию. Неделя в алжирском Sheraton на двоих обойдется примерно в 100 тыс рублей с завтраками.

В настоящее время между Россией, Марокко и Тунисом нет прямых рейсов.