9 авг. 16:16

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что Запад однобоко освещает украинский кризис, не затрагивая ключевые вопросы, которые могли бы помочь разобраться в его причинах.

"Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине - это путь к новому рабству и несвободе. Поэтому так важно перестать отмалчиваться по некоторым вопросам, которые требуют решительной дискуссии", - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что Запад не желает обсуждать опасения Москвы о приближении НАТО к границам, а также растущую враждебность Украины по отношению к России и к русскоязычным, проживающим на ее территории.

"Обладатели верного, политически корректного мнения твердо убеждены, что несогласные с их позицией - либо проплаченные агенты Кремля, либо полные дураки", - считает Клаус.

Бывший лидер Чехии подчеркнул, что продолжение поставок оружия на Украину и усиление санкций, дающих обратный эффект, не помогут в урегулировании ситуации.